В Калужской области ищут женщину с потерей памяти

Алла Банных из города Кременки Жуковского района пропала 27 октября.

Поисковики «ЛизаАлерт Калуга» обновили информацию о ней.

Стало известно, что у женщины возможны провалы в памяти и она не может сама вернуться домой.

- У нас появились актуальные фотографии с камеры наблюдения - посмотрите внимательно, возможно, вы видели пропавшую или видите ее сейчас - нам нужна любая достоверная информация, - говорится в комментарии волонтеров. - Именно ваши внимательность и неравнодушие помогут Алле Сергеевне вернуться домой.

На женщине были оранжевая куртка, фиолетовая шапка и черные брюки.

Если вы что-то о ней знаете, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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