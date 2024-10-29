В Калужской области ищут женщину с потерей памяти
Алла Банных из города Кременки Жуковского района пропала 27 октября.
Поисковики «ЛизаАлерт Калуга» обновили информацию о ней.
Стало известно, что у женщины возможны провалы в памяти и она не может сама вернуться домой.
- У нас появились актуальные фотографии с камеры наблюдения - посмотрите внимательно, возможно, вы видели пропавшую или видите ее сейчас - нам нужна любая достоверная информация, - говорится в комментарии волонтеров. - Именно ваши внимательность и неравнодушие помогут Алле Сергеевне вернуться домой.
На женщине были оранжевая куртка, фиолетовая шапка и черные брюки.
Если вы что-то о ней знаете, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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