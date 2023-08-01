В Калужской области нашли мертвым пропавшего в лесу мужчину
Как мы уже рассказывали, 30 июля в селе Бор Жуковского района ушел в лес собирать грибы и пропал 67-летний мужчина. Вечером 31 июля появилась новая информация о нем.
- Найден, погиб, - рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга». - Соболезнования родным и близким.
О причинах смерти пенсионера пока не сообщается.
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