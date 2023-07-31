В Калужской области 67-летний мужчина пропал в лесу

В воскресенье, 30 июля, в селе Бор Жуковского района ушел в лес собирать грибы и не вернулся 67-летний Александр Мясин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

С собой: корзина.

Особые приметы: носит очки, носит усы.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.