В Калужской области 67-летний мужчина пропал в лесу
В воскресенье, 30 июля, в селе Бор Жуковского района ушел в лес собирать грибы и не вернулся 67-летний Александр Мясин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые.
- С собой: корзина.
- Особые приметы: носит очки, носит усы.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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