В Калужской области 66-летний водитель квадроцикла погиб в ДТП

Как мы уже рассказывали, вечером 12 июня в Жуковском районе произошло ДТП с участием квадроцикла. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в деревне Инино 41-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил столкновение с квадроциклом.

66-летний водитель квадроцикла погиб.

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