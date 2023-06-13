В Калужской области 66-летний водитель квадроцикла погиб в ДТП
Как мы уже рассказывали, вечером 12 июня в Жуковском районе произошло ДТП с участием квадроцикла. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, в деревне Инино 41-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил столкновение с квадроциклом.
66-летний водитель квадроцикла погиб.
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