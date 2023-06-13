Водитель квадроцикла пострадал в ДТП в Жуковском районе

Около 17:30 в понедельник, 12 июня, в Жуковском районе произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в деревне Инино квадроцикл столкнулся на дороге с легковым автомобилем «Ниссан».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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