Водитель квадроцикла пострадал в ДТП в Жуковском районе
Около 17:30 в понедельник, 12 июня, в Жуковском районе произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, в деревне Инино квадроцикл столкнулся на дороге с легковым автомобилем «Ниссан».
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства устанавливаются.
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