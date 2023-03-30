Стали известны подробности расправы жителя Калужской области с возлюбленным экс-супруги

Ранее мы писали об убийстве, произошедшем на днях в Жуковском районе. В четверг, 30 марта, в объединенной пресс-службе судов Калужской области сообщили новые подробности трагедии.

Ранее судимый 37-летний житель Жукова вечером в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей бывшей супруге. В подъезде одного из домов Белоусова между ним и новым возлюбленным жены возник конфликт.

Обвиняемый нанес своему оппоненту 14 ударов ножом в голову, туловище и руки. От травм несовместимых с жизнью тот скончался на месте.

Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца.

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