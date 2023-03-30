Стали известны подробности расправы жителя Калужской области с возлюбленным экс-супруги
Ранее мы писали об убийстве, произошедшем на днях в Жуковском районе. В четверг, 30 марта, в объединенной пресс-службе судов Калужской области сообщили новые подробности трагедии.
Ранее судимый 37-летний житель Жукова вечером в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей бывшей супруге. В подъезде одного из домов Белоусова между ним и новым возлюбленным жены возник конфликт.
Обвиняемый нанес своему оппоненту 14 ударов ножом в голову, туловище и руки. От травм несовместимых с жизнью тот скончался на месте.
Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!