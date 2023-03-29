Житель Калужской области зарезал возлюбленного экс-супруги

В среду, 29 марта, в Следственном комитете России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

По предварительным данным, 36-летний житель Жуковского района 27 марта поссорился с новым возлюбленным бывшей жены. В ходе конфликта он нанес мужчине множественные ножевые ранения.

От полученных травм потерпевший скончался в подъезде до приезда медиков, а злоумышленник поспешил скрыться. Однако в течение дня сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали.

Житель Жуковского района признался в содеянном и рассказал все обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент ведется расследование.

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