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Актриса Анна Большова оказалась невиновна в смерти женщины в ДТП под Жуковом Калужской области

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.02.2023 10:30 14 2755
Актриса Анна Большова оказалась невиновна в смерти женщины в ДТП под Жуковом Калужской области

В октябре прошлого года в деревне Грачевка Жуковского района произошла страшная трагедия. Как сообщалось, актриса театра и кино Анна Большова якобы насмерть сбила девушку. Однако в среду, 15 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о новых деталях этого происшествия.

Напомним, Большова в момент ДТП была трезва, а вот о том, в каком состоянии находилась пострадавшая, информация разнилась. По словам очевидцев, в вечер трагедии женщина якобы поругалась с сожителем, между ними случилась пьяная потасовка, в результате которой женщина оказалась лежащей на дороге, из-за чего и случился фатальный наезд.

Однако, как выяснилось, в этой истории фигурирует еще один гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту оставления человека в опасности.

- По версии полицейских, мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлек её из транспортного средства на улицу и положил поперек проезжей части, - сообщили в калужском УМВД. - После чего оставил гражданку лежать в темное время суток на неосвещенном участке проезжей части, а сам уехал на автомобиле в другой населенный пункт.

Вскоре по этой же дороге ехала и Большова, которая просто не увидела в темноте лежащую женщину и наехала на нее. В результате ДТП та скончалась на месте.

В итоге, в действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». А вот в действиях Большовой состава преступления не усмотрено. Напомним, что актриса сама вызвала на место аварии скорую и пыталась оказать пострадавшей первую помощь.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.02.2023 10:30 14 2755
Тэги: происшествия дтп
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