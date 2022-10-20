Известная актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

Как сообщили в ОМВД России по Жуковскому району, поздно вечером 14 октября в деревне Грачевка произошла авария. На улице Садовой автомобиль «Ауди» сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков.

По данным «Базы», за рулем «Ауди» находилась российская актриса театра и кино Анна Большова. Как сообщает издание, по предварительной информации, актриса находилась в машине одна и не была пьяна. Более того, она сама вызвала скорую и полицию.

Предположительно, ДТП могло произойти из-за того, что дорога в деревне была не освещена.

Напомним, Анна Большова известна зрителям по работе в сериалах «Остановка по требованию», «Солдаты-12», спектакле «Юнона и Авось», и другим.

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