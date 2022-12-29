В Калужской области осудили мэра из-за гибели ребенка в заброшенном доме

Под конец года пришла новость, ошарашившая всех жителей Жуковского района. В четверг, 29 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о том, что глава администрации города Кременки Сергей Гусев признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка.

Да, речь идет именно о том самом «народном мэре», за которого пару месяцев назад так рьяно заступались жители, когда депутаты незаконно сняли его с поста (чуть позже через суд ему удалось восстановить свою должность). Это тот самый Гусев, который взорвал интернет, выложив видео, на котором он на тракторе своего отца сам чистит улицы города от снега.

Однако теперь ему предстоит ответить за несчастный случай, произошедший в апреле 2021 года. Компания подростков прошла через разрушенное ограждение на территорию недостроенного жилого дома, который находился в собственности муниципалитета. Один из ребят – 14-летний подросток – гуляя по третьему этажу заброшки, сорвался и упал на землю. К сожалению, ребенок погиб.

Суд обвинил мэра в том, что территория была доступна для посторонних лиц.

- Главой администрации должных мер к ограничению доступа на объект не принято, - отметили в прокуратуре.

Сам Сергей Гусев в судебном заседании свою вину не признал. Тем не менее, гособвинитель представил суду достаточно доказательств, чтобы признать его виновным. Гусеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с применением ст.73 УК РФ. Также ему запрещено занимать государственные должности в течение полутора лет.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.