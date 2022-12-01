В Калужской области мэр Кременок через суд вернул свой пост после незаконного увольнения

Как мы сообщали в начале ноября, группа депутатов из города Кременки Калужской области своим решением сняла с должности главу местной администрации Сергея Гусева, горячо любимого и уважаемого жителями.

Граждане были настолько возмущены беспределом народных избранников, что устроили сход, а потом еще и пытались организовать митинг, от которого, кстати, сам Гусев их отговаривал.

В общем, скандал разразился нешуточный. Однако в четверг, 1 ноября, экс-мэр заявил, что вчера, Жуковский районный суд признал незаконным решение Городской думы о его увольнение и сегодня Гусев вернулся на свой пост.

- В первую очередь провёл рабочее совещание по накопившимся за период моего вынужденного отсутствия вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства, безопасности и бюджета, - рассказал мэр, восстановив справедливость.

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