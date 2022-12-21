В Калужской области мэр города сел за трактор и сам вычистил улицы от снега

Коммунальные службы региона продолжают бороться с последствиями снегопадов. Но, как оказалось, в Калужской области за рулем спецтехники порой можно увидеть не только специалистов из сферы ЖКХ, но и представителей власти.

Так, например, на днях глава администрации города Кременки Жуковского района Сергей Гусев (тот самый, который судился с депутатами по поводу своего незаконного увольнения) не только лично проконтролировал ход работ, но и сам сел за баранку снегоуборочной техники.

На личном тракторе своего отца он проехался по улицам и оказал помощь коммунальщикам в уборке города от сугробов.

- Водительское удостоверение на данный вид техники у меня есть, - на всякий случай предупредил мэр.

Видео о том, как градоначальник за рулем трактора расчищает улицы, можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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