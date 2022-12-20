В Калужской области осудили мужчину, который летом посреди улицы заколол приятеля ножом

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 20 декабря, в Жуковском районе осудили 34-летнего местного жителя, который убил человека средь бела дня прямо на улице.

Напомним, этим летом в Белоусове произошла трагедия. Несколько мужчин сидели на лавочке и распивали спиртное. Между двумя из них возникла ссора в ходе которой один ударил другого ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд признал гражданина виновным, ближайшие 8 лет и 6 месяцев он проведет в колонии строго режима.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.