В Калужской области осудили мужчину, который летом посреди улицы заколол приятеля ножом
Как сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 20 декабря, в Жуковском районе осудили 34-летнего местного жителя, который убил человека средь бела дня прямо на улице.
Напомним, этим летом в Белоусове произошла трагедия. Несколько мужчин сидели на лавочке и распивали спиртное. Между двумя из них возникла ссора в ходе которой один ударил другого ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Суд признал гражданина виновным, ближайшие 8 лет и 6 месяцев он проведет в колонии строго режима.
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