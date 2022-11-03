В Калужской области жители призвали депутатов к ответу за увольнение любимого народом мэра

Как мы уже сообщали, на этой неделе в городе Кременки Калужской области произошел большой скандал – местные депутаты одним своим решением, не спросив мнения жителей, уволили главу администрации Сергея Гусева.

Народ возмутился снятием с поста мэра, которого горожане характеризуют как человека слова и дела. В связи с этим люди массово встали на защиту Гусева. И, что немаловажно, не ограничились одной лишь поддержкой в соцсетях.

Активисты составили письмо к и.о. главы администрации с просьбой предоставить место для проведения собрания жителей по вопросу снятия полномочий с прежнего главы. Также на мероприятие были лично приглашены и сами народные избранники, которым предстоит объясниться перед гражданами за свое решение. Сход намечен на 5 ноября.

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