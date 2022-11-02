В Калужской области депутаты избавились от самого любимого народом чиновника, и люди взбунтовались

Полная драматизма история разыгрывается в эти дни в городе Кременки Калужской области. В понедельник, 31 декабря, депутаты городской думы неожиданно уволили с поста руководителя администрации города Сергея ГУСЕВА. Местные жители взбунтовались и буквально встали горой за своего мэра.

Чтобы понять весь трагизм ситуации, достаточно быть подписанным на соцсети Сергея Гусева, почитать его посты и комментарии жителей под ними. Он относится к тому редкому виду российских чиновников, которому удалось заслужить искреннюю народную любовь и уважение.

Сами жители характеризуют его как талантливого хозяйственника, который по-настоящему болеет за свое дело, и который за два года смог добиться реальных преобразований в городе.

Как показательный пример достаточно вспомнить недавнюю историю с танком. Когда в августе этого года Гусев узнал, что Эстония собирается демонтировать памятник танк Т-34, он направил властям Нарвы письмо с просьбой не уничтожать символ победы над фашизмом, а передать или продать его городу Кременки. Тогда танк могли бы установить в местном парке, чтобы он напоминал жителям города о подвиге советских солдат.

И хоть в просьбе было отказано, сами кременковцы поддержали и оценили искренний и патриотичный порыв руководителя администрации.

За закрытыми дверями

Откровенно говоря, до самого последнего дня ничего не предвещало беды. За день до увольнения Гусев как обычно рассказал своим подписчикам об очередной рабочей встрече с начальником полиции города и группой инициативных жителей. В рамках этой встречи он принял решение возобновить работу народной дружины, сорвав очередную порцию одобрительных комментариев со стороны населения.

Но не успели граждане порадоваться тому, что «наконец-то в Кременках пришло решительное и сильное правительство», как буквально на следующий же день его без всяких предупреждений увольняют депутаты городской думы!

Жители в недоумении: вроде бы они выбирали депутатов для того, чтобы те транслировали мнение народа, но почему-то никто из них у этого народа даже не поинтересовался - хотят ли люди отставки главы?

В среду, 2 ноября, Гусев рассказал, что произошло на самом деле.

По его словам, от группы депутатов в повестку дня был включен дополнительный вопрос о его увольнении. Одним из аргументов был протест прокуратуры от 30.03.2021 года, где государево око требовало увольнения главы. Но, что важно, по этому протесту прошло судебное разбирательство, которое Гусев успешно выиграл и более того - взыскал судебные издержки! Однако народных избранников это ничуть не смутило.

- Депутаты проголосовали за закрытое рассмотрение вопроса, не дав мне высказаться и не приведя более никаких аргументов, - сказал Гусев. - Устав города четко трактует, в связи с чем и кто может уволить главу администрации. Мотивы, основания и причины мне неизвестны.

Мужчина - за, а женщины - против

Но, несмотря на это, он заявил, что не опускает руки и будет продолжать начатые им инициативы – установит обещанное ограждение на контейнерных площадок, заменит светильники на опорах, и так далее.

Глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко в эти разборки влезать явно не хочет и никаких комментариев по этому поводу не дает. Дескать, депутаты – работодатели Гусева, вот с них и спрос.

Жители ли же до сих пор в шоке от такого решения слуг народа, и сейчас в социальных сетях решают, что они могут сделать. Один из вариантов – собрать подписи в поддержку экс-главы.

Случай действительно уникальный: слуги народа, не слушая этот самый народ, снимают с должности человека, который пользовался у народа большой популярностью. Да такой, что теперь жители готовы устроить бунт. Кстати, еще интересный факт - за увольнение Гусева проголосовали мужчины, а вот трое, проголосовавших против - женщины.

Будем следить за развитием событий и обязательно расскажем чем кончится дело.

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