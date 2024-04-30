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Три человека пострадали в массовой аварии в Боровском районе

Елена Сумак. Фото УМВД.
Опубликовано: 30.04.2024 10:39 0 578
Три человека пострадали в массовой аварии в Боровском районе

Ранее мы сообщали о массовом ДТП в Боровском районе. УМВД по Калужской области сообщает подробности.

Предварительно известно, что 70-летний водитель «Шкоды Йети» ехал из Балабаново в сторону Серпухова, столкнулся с остановившейся впереди для поворота налево «Шкодой Октавия», за рулем которой был 26-летний мужчина, он двигался в попутном направлении. 

От удара сзади «Шкода Октавия» выехала на встречку, где врезалась в «Шкоду Фабия», за рулем которой был 38-летний мужчина. Он ехал со стороны Серпухова в Балабаново.

От удара «Шкоду Фабия» откинуло в сторону поворота, где она столкнулась с «Маздой 3» под управлением 36-летнего мужчины. 

В массовом ДТП пострадали:

- Водитель «Шкоды Октавия». Доставлен в медицинское учреждение. 

- Пассажир «Шкода Октавия», 34-летний мужчина. Доставлен в медицинское учреждение. 

- Пассажир «Шкоды Йети», 69-летняя женщина. Доставлена в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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Елена Сумак. Фото УМВД.
Опубликовано: 30.04.2024 10:39 0 578
Тэги: дтп
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