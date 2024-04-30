Три «Шкоды» и «Мазда» столкнулись в Боровском районе
В понедельник днем, 29 апреля, в Боровском районе произошло массовое ДТП.
Около 15 часов 25 минут на 396 км трассы А-108 столкнулись «Шкода Октавия», «Шкода Йети», «Шкода Фабия» и «Мазда».
В массовой аварии пострадали несколько человек.
Тяжесть травм пострадавших и причины ДТП уточняются.
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