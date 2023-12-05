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Отец и сын погибли при пожаре в Калужской области

Дмитрий Ивьев. Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 05.12.2023 11:26 0 324
Отец и сын погибли при пожаре в Калужской области

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 4 декабря в Боровске пожар произошел в многоквартирном доме на улице Петра Шувалова. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На месте пожара нашли тела двоих мужчин – отца и его взрослого сына. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- По предварительным сведениям, причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем, - заявили в СК.

Проводятся экспертизы.

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Дмитрий Ивьев. Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 05.12.2023 11:26 0 324
Тэги: происшествие пожар
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