Два человека погибли при пожаре в Калужской области

В ночь на вторник, 5 декабря, в Боровске при пожаре погибли два человека.

Квартира сгорела на улице Петра Шувалова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия найдены тела двоих мужчин.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, так как мужчины злоупотребляли спиртным.

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