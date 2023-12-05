Два человека погибли при пожаре в Калужской области
В ночь на вторник, 5 декабря, в Боровске при пожаре погибли два человека.
Квартира сгорела на улице Петра Шувалова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
На месте происшествия найдены тела двоих мужчин.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, так как мужчины злоупотребляли спиртным.
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