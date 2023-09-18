В Калужской области 18-летняя девушка погибла в ДТП
В ночь на 16 сентября в Боровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, в деревне Тишнево 19-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.
На месте происшествия погибла 18-летняя девушка, находившаяся в «Ладе».
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