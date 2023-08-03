Стали известны причины повреждения Братской могилы в Боровском районе

Как мы уже рассказывали, в Боровском районе на братской могиле воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии 33-летний мужчина из Белгородской области сломал крест. Возбуждено уголовное дело.

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев рассказал о возможных причинах такого поведения мужчины.

- На территории братской могилы времен Великой Отечественной войны вблизи Пафнутьев - Боровского монастыря один из паломников сломал деревянный крест. По словам очевидцев, причиной послужила ссора, после чего гость решил выместить свою агрессию таким образом, - отметил Калиничев.

На братской могиле уже установлен новый крест. А виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

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