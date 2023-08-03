Вандал из Белгорода повредил воинское захоронение в Калужской области
В Боровском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белгородской области по факту повреждения братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии, сообщили в следственном комитете в четверг, 3 августа.
По информации калужской полиции, подозреваемый сломал могильный крест.
В данный момент расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Вандалу грозит до трех лет лишения свободы.
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