В Боровске велосипедист сам врезался в легковушку
Как мы уже рассказывали, днем 19 июня в Боровске в ДТП пострадал 38-летний велосипедист.
По предварительным данным, на улице Некрасова в Боровске 38-летний мужчина ехал на велосипеде и врезался в попутный «Киа Рио».
Различные травмы получил сам велосипедист. Его доставили в больницу.
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