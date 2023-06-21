В Боровске велосипедист сам врезался в легковушку

Как мы уже рассказывали, днем 19 июня в Боровске в ДТП пострадал 38-летний велосипедист.

По предварительным данным, на улице Некрасова в Боровске 38-летний мужчина ехал на велосипеде и врезался в попутный «Киа Рио».

Различные травмы получил сам велосипедист. Его доставили в больницу.

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