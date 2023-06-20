Пенсионер на «Киа» наехал на велосипедиста в Калужской области
В понедельник, 19 июня, около 15:00 в городе Боровск на улице Некрасова 62-летний водитель «Киа» наехал на 38-летнего велосипедиста.
По предварительной информации у пострадавшего травма головы. Он доставлен в больницу.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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