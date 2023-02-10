Напавшего на подростков жителя Калужской области отправили в колонию на три года
Ранее мы сообщали об инциденте, произошедшем в июле прошлого года в Боровском районе.
В Кабицыно пьяный мужчина возле магазина избил двух 14-летних подростков, а затем забрал у них телефоны и банковскую карту.
В пятницу, 10 февраля, завершился судебный процесс по этому делу. Подробности сообщили в прокуратуре Калужской области.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!