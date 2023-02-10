Напавшего на подростков жителя Калужской области отправили в колонию на три года

Ранее мы сообщали об инциденте, произошедшем в июле прошлого года в Боровском районе.

В Кабицыно пьяный мужчина возле магазина избил двух 14-летних подростков, а затем забрал у них телефоны и банковскую карту.

В пятницу, 10 февраля, завершился судебный процесс по этому делу. Подробности сообщили в прокуратуре Калужской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.