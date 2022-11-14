В Калужской области будут судить разбойника, напавшего на 14-летних подростков

В июле этого года в Боровском районе произошло ЧП – в деревне Кабицыно, возле одного из сетевых магазинов, пьяный 22-летний местный житель напал на двух несовершеннолетних.

Молодой мужчина напугал и избил 14-летних подростков, после чего забрал у них мобильники, а также банковскую карту, которой чуть позже расплатился в магазине.

Как сообщили в понедельник, 14 ноября, в прокуратуре Калужской области, уголовное дело в отношении разбойника направлено в суд, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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