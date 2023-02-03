Участник тройного ДТП в Калужской области скончался в реанимации

Ранее мы писали о жутком ДТП, произошедшем вчера в Боровском районе.

В аварии пострадал водитель «Газели», который не уступил дорогу движущемуся со стороны Москвы «МАЗу», что и стало причиной трагедии. Водителя с серьезными травмами на скорой помощи доставили в Боровскую ЦРБ.

В пятницу, 3 февраля, в МЧС России по Калужской сообщили о гибели пострадавшего. Мужчина скончался в реанимационном отделении.

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