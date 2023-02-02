В Калужской области в тройном ДТП пострадал человек

В четверг, 2 февраля, в Боровском районе произошла страшная авария. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около двенадцати часов дня на 412 километре трассы А-108 столкнулись три машины. По предварительным данным, «Газель» выезжала со второстепенной дороги, в то время как «МАЗ» двигался со стороны Москвы.

«Газель» не пропустила «МАЗ». В результате столкновения машину отбросило на встречную полосу. После чего в нее врезалась проезжающая мимо «Хонда».

Водитель «Газели» с тяжелыми травмами доставили в Боровскую ЦРБ.

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