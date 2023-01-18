На Киевской трассе в районе Боровска насмерть сбили женщину

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 18 января, на Киевской трассе в районе Боровска в результате ДТП погибла 33-летняя женщина.

По данным ведомства, на 90-м километре шоссе «КАМАЗ», за рулем которого находился 58-летний житель Балабаново, сбил женщину, перебегавшую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На место выехал прокурор Боровского района, который координирует работу правоохранительных органов.

Проводится процессуальная проверка.

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