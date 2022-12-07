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В Калужской области начальница почты обокрала свое же отделение

Диана Коршикова
Опубликовано: 07.12.2022 10:03 2 396
В Калужской области начальница почты обокрала свое же отделение

Как сообщили в среду, 7 декабря, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в Боровском районе выявили факт присвоения денег в одном из местных отделений почтовой связи.

По версии полицейских, начальница почтамта, используя свое должностное положение, вытащила из кассы и присвоила себе находившиеся там денежные средства, а именно - 149 тысяч рублей. Без всякого зазрения совести, она потратила деньги организации на свои личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Сама же женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее сотрудница почты в Жуковском районе вынесла из кассы более 120 тысяч рублей.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 07.12.2022 10:03 2 396
Тэги: криминал общество
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