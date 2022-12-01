В Калужской области сотрудница почты выкрала из кассы более 120 тысяч рублей

Как сообщили в четверг, 1 декабря, в Следственном комитете Калужской области, сотрудницу почтового отделения из города Жукова подозревают в присвоении средств организации.

Как полагают следователи, летом этого года работница почты дважды вытаскивала из кассы деньги (в общей сумме свыше 120 тысяч рублей), которые в последствии тратила на личные нужды.

Женщина уже признала свою вину. В данный момент следователи проводят проверку и ведут сбор доказательств.

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