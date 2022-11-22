Под Боровском пьяный водитель влетел в отбойник, пострадавший пассажир потерял память

В ночь на вторник, 22 ноября, в Боровском районе произошло ДТП.

По данным информационного центра Боровского района, на 98-м километре Киевской трассы пьяный водитель Иж-2126 не смог справиться с управлением и врезался в отбойник.

В салоне в этот момент находилось еще двое молодых мужчин (хотя отечественный автомобиль был рассчитан только на одного пассажира). Собственно они и получили ранения. Одному из них 23 года, второму – чуть больше 20 лет. Последний из-за мощного удара получил травму головы из-за чего временно потерял память. Документов при себе у него не было, из-за чего его личность пока не установлена. Молодой человек был доставлен в хирургическое отделение боровской ЦРБ.

Пьяный виновник аварии отделался легким испугом и небольшими ушибами.

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