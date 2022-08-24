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Рядом со стадионом в Балабанове появилось спортивное граффити

Диана Коршикова
Опубликовано: 24.08.2022 09:51 1 118
Рядом со стадионом в Балабанове появилось спортивное граффити

Недавно мы сообщали о том, что жители Балабанова собирают деньги для граффити, которое должно появиться на так называемом народном заборе. И пока идет сбор средств, в другой точке города уже появился новый арт-объект.

Как сообщил во вторник, 23 августа, Боровский районный информационный центр, одна из местных художественных студий расписала подпорную стену торгового центра «Сказис».

Учитывая, что ТЦ расположен напротив городского стадиона, изображения здесь также появились на спортивную тематику. Выглядит действительно здорово и современно!

Как рассказал РИЦу руководитель студии Дмитрий ЯЗЫКОВ, через пару дней граффити будет полностью готово.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 24.08.2022 09:51 1 118
Тэги: балабаново творчество
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