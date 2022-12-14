Пенсионерок из Калужской области научат стильно и модно одеваться

В Боровском центре социального обслуживания населения в четверг, 15 декабря, проведут необычный урок для женщин старше 55 лет.

Как сообщили в самом центре, в рамках проекта «Учусь в сети» здесь проведут занятие «Сама себе стилист», темой этого дня будет: «С чего начинается стильный образ».

- На занятии мы узнаем, чем отличается стильный образ от модного, и как выстроить свою индивидуальную стилистику, - рассказали в центре.

Занятия начнутся ровно в 12:00 по адресу: г. Балабаново, ул. Энергетиков д. 6.

Кстати, в рамках этого же проекта ранее уже около сотни жителей старше 55 лет обучились финансовой грамотности и получили разнообразные творческие навыки.

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