Калужский поэт в стихах рассказал историю мобилизации ветерана боевых действий на Кавказе из Ворсино
Ситуации из жизни нередко отражаются в творчестве. Так произошло и со стихотворением поэта из Ворсино, которое разместил на своей странице глава администрации села Алексей ГЕРАСЬКИН с пометкой, что в этих строках некоторые жители этого села в Калужской области узнают себя.
Нам стало интересно, где в этом стихотворении правда, а где художественный вымысел, кто такие Антон, Сергей, ставшие героем произведения, кто же такой - главный герой стихотворения, как сложилась их жизнь. Об этом и не только мы расспросили самого автора - поэта Владимира Евгеньевича ГУЗЯ.
Хочется сразу написать, все, что мы выяснили, но не будем забегать вперед. Предлагаем вам сначала его прочитать.
СОЛДАТ
Он был участником войны
В лихие годы на Кавказе,
Потом под звуки тишины
Тихонько жил солдат в запасе.
И снова Родины приказ,
И та же дверь военкомата,
И в общий строй и в этот раз
Судьба поставила солдата.
В одной команде - молодёжь -
Все в мирной Армии по году
К войне готовились,
И всё ж
Боялись больше за погоду.
Он был и духом их сильней,
Он был и опытней, и старше -
Он был недавно на войне,
Он знал, как там бывает страшно.
Он это чувствовал,
Он их
Готов, кто с ним в окопе рядом,
Или в атаке,
Как родных
Беречь от пули и снаряда.
Но тут в один из длинных дней
(На службе дни длинней, чем надо)
Помимо прочих новостей,
Услышан он от лейтенанта:
- "Ошибка вышла.
Возраст твой
Великоват для рядового.
Так возвращайся ты домой,
А в строй поставим мы другого".
Оторопел тут наш солдат -
Как без него однополчане:
Антоха - друг?
Серега - брат?
Что дома скажет он мамане?
Провёл по шву на рукаве
Рукой, где пальцев половина,
И два осколка в голове
Опять кольнули, но не сильно.
- "Товарищ старший лейтенант,
Вы мне остаться разрешите!
Товарищ старший лейтенант,
Вы добровольцем запишите!"
Почти всё как в жизни
Антон, Сергей и главный персонаж, чье имя не упоминается - реальные люди, жители села Ворсино.
- Это стихотворение о моем племяннике Александре Владимировиче Кузнецове, - рассказывает поэт. - Ему 41 год. Он участник боевых действий на Кавказе.
Александр, действительно, живет с осколками в голове, на правой руке нет фаланг двух пальцев. Но когда была объявлена частичная мобилизация, стал одним из первых, кто не дожидаясь повестки, пошел в военкомат Боровска.
- Сашка не такой, чтобы отказываться от службы или вернуться домой, мы все здесь совсем не такие, - говорил его брат Сергей - тот самый, из стиха - еще до объявления частичной мобилизации.
Пока Александр собирался на службу, Владимир Евгеньевич и все родственники думали, правильно ли отправлять воевать мужчину, у которого проблемы со здоровьем.
- На тревоги близких он ответил, что так за него переживать не нужно, - вспоминает автор. - Он осознанно и добровольно пошел в военкомат. Намеренно не заявил о своих проблемах со здоровьем и хотел быть нужным и Родине, и брату Сергею, и другу Антону, и другим знакомым и незнакомым, кто окажется рядом с ним там, куда его определит командование.
Вдохновила своенравная богиня
Владимир Евгеньевич - пенсионер, деревенский строитель. «Солдат» - далеко не первое и не последнее его стихотворение. В своих произведениях он затрагивают разные темы - есть и житейские, и более возвышенные. Его творчество - это о любви, о дружбе, о патриотизме, о товарищах по работе и односельчанах, о природе Ворсино и других соседних деревень, городков.
Есть у него и целый цикл «Мои родные фронтовики». В нем стихотворения военной тематики: истории дедушки Владимира и дедушек его любимой жены Надежды.
- Этот цикл уже пополняется и будет пополняться стихотворениями о новых героях другой войны, - отмечает поэт. Владимир Евгеньевич начал писать стихотворения в пятом классе. Он писал и до армии, и после армии. Но, как считает сам автор, произведения более высокого уровня у него пошли после стресса. В далеком юношестве, еще до армии, Владимир дружил с девушкой Валентиной, которая стала его первой музой.
- В 2012 году я узнал, что у нее начались серьёзные проблемы со здоровьем, - рассказывает Владимир. - Эти заболевания неизлечимы. Вот от расстройства и пошли стихотворения.
По рассказам мужчины, у Валентины был тяжелый характер. Их отношения были больше похожи на некую игру. Владимир спрашивал у нее: «Вот ты подумай, нужна ли ты мне такая? Она с улыбкой отвечала: «Нужна, нужна!».
Свои ребяческие чувства он помнит до сих пор.
- Мне вот с ней рядом быть, остальное ничего не надо, - вспоминает свою юность поэт. - Она никогда не была мне интересна как женщина, не об этом речь. Она была для меня как богиня.
- В тот момент так ничего и не сложилось с ней? - спрашиваем поэта.
- Слава КПСС, нет, - ответил Владимир Евгеньевич.
Позже он обрел настоящую, осознанную и крепкую любовь, встретив свою будущую жену Надежду. А Валентина спустя время поблагодарила Владимира за общение, потому что стихотворениями и поддержкой он продлил ей жизнь.
Все правда. Почти
В стихотворении «Солдат» нет выдумки, за исключением последнего четверостишия. Александру сильно уговаривать военкома не пришлось. Так поэт закончил стих, чтобы подчеркнуть самоотверженность, желание мужчины защищать свою страну, несмотря ни на что.
- На самом деле он обратился с вопросом к командованию, а ему ответили, что, раз ложку держишь, то и автомат сможешь держать, - пояснил Владимир. - В армии по-другому разговаривают.
Александр отправился в учебку. Там, в Ногинске, расписался со своей невестой. Он - стрелок, на службу не жалуется. Деревенский парень, привыкший к труду, быстро втянулся в тяжелую солдатскую работу. Его друг Антон, упомянутый в стихе - артиллерист, в эти дни продолжает подготовку на полигоне в Алабино.
Сергея тоже призвали, он проехал Воронеж, сейчас направляется в Крым.
Владимира Евгеньевича армия также не обошла стороной. В 1977-1979 годах он служил в Тбилиси и Симферополе в космических войсках.
- Я пришел сельским маленьким мальчишкой, а потом стал сержантом, командиром, - говорит поэт. - Это помогло мне воспитать силу воли, закалить характер. Из армии возвращаешься совсем другим человеком.
Именно поэтому отвага племянника настолько сильно повлияла на автора, что он захотел увековечить эту историю в своем творчестве.
Поэтом может быть не каждый: для кого-то это дар, а для кого-то наказание. Владимир Евгеньевич признался, что никаких секретов успеха написания стихотворений у него нет. Зачастую у него просто льются на бумагу уже рифмованные строки.
Стихи рождались у Гузя не только в моменты переживаний, но и просто сидя перед окном.
Наверное, секрет Владимира в таланте, тонком восприятии этого мира, искренности и чистой душе...
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