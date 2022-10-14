Калужский поэт в стихах рассказал историю мобилизации ветерана боевых действий на Кавказе из Ворсино

Ситуации из жизни нередко отражаются в творчестве. Так произошло и со стихотворением поэта из Ворсино, которое разместил на своей странице глава администрации села Алексей ГЕРАСЬКИН с пометкой, что в этих строках некоторые жители этого села в Калужской области узнают себя.

Нам стало интересно, где в этом стихотворении правда, а где художественный вымысел, кто такие Антон, Сергей, ставшие героем произведения, кто же такой - главный герой стихотворения, как сложилась их жизнь. Об этом и не только мы расспросили самого автора - поэта Владимира Евгеньевича ГУЗЯ.

Хочется сразу написать, все, что мы выяснили, но не будем забегать вперед. Предлагаем вам сначала его прочитать.

СОЛДАТ

Он был участником войны

В лихие годы на Кавказе,

Потом под звуки тишины

Тихонько жил солдат в запасе.



И снова Родины приказ,

И та же дверь военкомата,

И в общий строй и в этот раз

Судьба поставила солдата.



В одной команде - молодёжь -

Все в мирной Армии по году

К войне готовились,

И всё ж

Боялись больше за погоду.



Он был и духом их сильней,

Он был и опытней, и старше -

Он был недавно на войне,

Он знал, как там бывает страшно.



Он это чувствовал,

Он их

Готов, кто с ним в окопе рядом,

Или в атаке,

Как родных

Беречь от пули и снаряда.



Но тут в один из длинных дней

(На службе дни длинней, чем надо)

Помимо прочих новостей,

Услышан он от лейтенанта:



- "Ошибка вышла.

Возраст твой

Великоват для рядового.

Так возвращайся ты домой,

А в строй поставим мы другого".



Оторопел тут наш солдат -

Как без него однополчане:

Антоха - друг?

Серега - брат?

Что дома скажет он мамане?



Провёл по шву на рукаве

Рукой, где пальцев половина,

И два осколка в голове

Опять кольнули, но не сильно.



- "Товарищ старший лейтенант,

Вы мне остаться разрешите!

Товарищ старший лейтенант,

Вы добровольцем запишите!"

Почти всё как в жизни

Антон, Сергей и главный персонаж, чье имя не упоминается - реальные люди, жители села Ворсино.

- Это стихотворение о моем племяннике Александре Владимировиче Кузнецове, - рассказывает поэт. - Ему 41 год. Он участник боевых действий на Кавказе.

Александр, действительно, живет с осколками в голове, на правой руке нет фаланг двух пальцев. Но когда была объявлена частичная мобилизация, стал одним из первых, кто не дожидаясь повестки, пошел в военкомат Боровска.

- Сашка не такой, чтобы отказываться от службы или вернуться домой, мы все здесь совсем не такие, - говорил его брат Сергей - тот самый, из стиха - еще до объявления частичной мобилизации.

Пока Александр собирался на службу, Владимир Евгеньевич и все родственники думали, правильно ли отправлять воевать мужчину, у которого проблемы со здоровьем.

- На тревоги близких он ответил, что так за него переживать не нужно, - вспоминает автор. - Он осознанно и добровольно пошел в военкомат. Намеренно не заявил о своих проблемах со здоровьем и хотел быть нужным и Родине, и брату Сергею, и другу Антону, и другим знакомым и незнакомым, кто окажется рядом с ним там, куда его определит командование.

Вдохновила своенравная богиня

Владимир Евгеньевич - пенсионер, деревенский строитель. «Солдат» - далеко не первое и не последнее его стихотворение. В своих произведениях он затрагивают разные темы - есть и житейские, и более возвышенные. Его творчество - это о любви, о дружбе, о патриотизме, о товарищах по работе и односельчанах, о природе Ворсино и других соседних деревень, городков.

Есть у него и целый цикл «Мои родные фронтовики». В нем стихотворения военной тематики: истории дедушки Владимира и дедушек его любимой жены Надежды.

- Этот цикл уже пополняется и будет пополняться стихотворениями о новых героях другой войны, - отмечает поэт. Владимир Евгеньевич начал писать стихотворения в пятом классе. Он писал и до армии, и после армии. Но, как считает сам автор, произведения более высокого уровня у него пошли после стресса. В далеком юношестве, еще до армии, Владимир дружил с девушкой Валентиной, которая стала его первой музой.

- В 2012 году я узнал, что у нее начались серьёзные проблемы со здоровьем, - рассказывает Владимир. - Эти заболевания неизлечимы. Вот от расстройства и пошли стихотворения.

По рассказам мужчины, у Валентины был тяжелый характер. Их отношения были больше похожи на некую игру. Владимир спрашивал у нее: «Вот ты подумай, нужна ли ты мне такая? Она с улыбкой отвечала: «Нужна, нужна!».

Свои ребяческие чувства он помнит до сих пор.

- Мне вот с ней рядом быть, остальное ничего не надо, - вспоминает свою юность поэт. - Она никогда не была мне интересна как женщина, не об этом речь. Она была для меня как богиня.

- В тот момент так ничего и не сложилось с ней? - спрашиваем поэта.

- Слава КПСС, нет, - ответил Владимир Евгеньевич.

Позже он обрел настоящую, осознанную и крепкую любовь, встретив свою будущую жену Надежду. А Валентина спустя время поблагодарила Владимира за общение, потому что стихотворениями и поддержкой он продлил ей жизнь.

Все правда. Почти

В стихотворении «Солдат» нет выдумки, за исключением последнего четверостишия. Александру сильно уговаривать военкома не пришлось. Так поэт закончил стих, чтобы подчеркнуть самоотверженность, желание мужчины защищать свою страну, несмотря ни на что.

- На самом деле он обратился с вопросом к командованию, а ему ответили, что, раз ложку держишь, то и автомат сможешь держать, - пояснил Владимир. - В армии по-другому разговаривают.

Александр отправился в учебку. Там, в Ногинске, расписался со своей невестой. Он - стрелок, на службу не жалуется. Деревенский парень, привыкший к труду, быстро втянулся в тяжелую солдатскую работу. Его друг Антон, упомянутый в стихе - артиллерист, в эти дни продолжает подготовку на полигоне в Алабино.

Сергея тоже призвали, он проехал Воронеж, сейчас направляется в Крым.

Владимира Евгеньевича армия также не обошла стороной. В 1977-1979 годах он служил в Тбилиси и Симферополе в космических войсках.

- Я пришел сельским маленьким мальчишкой, а потом стал сержантом, командиром, - говорит поэт. - Это помогло мне воспитать силу воли, закалить характер. Из армии возвращаешься совсем другим человеком.

Именно поэтому отвага племянника настолько сильно повлияла на автора, что он захотел увековечить эту историю в своем творчестве.

Поэтом может быть не каждый: для кого-то это дар, а для кого-то наказание. Владимир Евгеньевич признался, что никаких секретов успеха написания стихотворений у него нет. Зачастую у него просто льются на бумагу уже рифмованные строки.

Стихи рождались у Гузя не только в моменты переживаний, но и просто сидя перед окном.

Наверное, секрет Владимира в таланте, тонком восприятии этого мира, искренности и чистой душе...

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