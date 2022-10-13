Житель Обнинска пошел добровольцем вслед за мобилизованным сыном

В четверг, 13 октября, из Обнинска отправили в учебку очередную группу мобилизованных мужчин.

Провожали их и родственники, и представители городской администрации.

- История нашей страны такова, что враг всегда претендовал на нашу землю: хотел прийти, хотел растоптать, хотел уничтожить, но никогда ему этого не удавалось, - провожая ребят заявила вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова. - И в этот раз не удастся, потому что у нас есть такие защитники, как вы.

Военком Обнинска Марат Акчурин рассказал про одного из мужчин, который сегодня был в строю уезжающих. Его зовут Александр. Примерно неделю назад призвали его сына. Отец решил стать добровольцем. Два дня ходил в военкомат, и в итоге ему удалось настоять на своем.

- Это очень хороший пример, это люди достойные, - прокомментировал Акчурин.

После всех теплых и мотивационных слов родственникам дали время попрощаться со своими мужчинами. Провожали улыбками, слезами и подбадривающим свистом.

В Ногинске военнослужащие будут обучаться под командованием обнинского офицера.

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