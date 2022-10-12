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Житель Обнинска угрожал своей женщине пистолетом из-за большой любви

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 12.10.2022 14:55 0 350
Житель Обнинска угрожал своей женщине пистолетом из-за большой любви

58-летний мужчина проживал в Обнинске вместе с возлюбленной. В один из вечеров он чуть не превратился из Ромео в Отелло. О подробностях дела сообщили в среду, 12 октября, в ОМВД России по городу Обнинску.

Житель наукограда изрядно выпил. Позже он зашел в комнату к спящей сожительнице и начал предъявлять ей претензии. А для большей убедительности решил напугать женщину оружием. Он приставил пистолет к голове избранницы и начал кричать: «Я тебя застрелю, а потом себя!».

После конфликта злоумышленник со спокойной душой и пистолетом в руках уснул, а вот женщина стала его побаиваться. Она обратилась с заявлением в полицию.

Мужчина объяснил свое поведение тем, что хотел показать сожительнице, насколько сильно он ее любит.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

Горе-романтику грозит до 2 лет лишения свободы.

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 12.10.2022 14:55 0 350
Тэги: общество криминал
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