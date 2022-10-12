Выплату мобилизованным в Обнинске получат порядка 200 человек

В среду, 12 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о том, что принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей для всех мобилизованных жителей региона.

Соответствующий закон будет принят на сессии Законодательного собрания 20 октября.

Напомним, ранее военный комиссар города Обнинска Марат Акчурин заявил, что в рамках частичной мобилизации в наукограде будут призваны порядка 200 человек. Таким образом, всего на выплаты в Обнинске уйдет порядка 20 миллионов рублей.

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