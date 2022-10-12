Обнинским зоозащитникам требуется грубая мужская сила

С наступлением осени и первых холодов в обнинском зоозащитном центре «Новый ковчег» пришла пора утепляться, чтобы братьям нашим меньшим не пришлось мерзнуть зимой.

В связи с этим в начале неделе волонтеры заявили о том, что им требует грубая мужская сила.

- Дел - море! Навесить двери, утеплить кошатник (повесить поликарбонат на кошачьем балконе), повесить обогреватели в бытовки (и закрыть их от собачьих зубов), плюс очень важное дело - положить плитку в бытовки, - уточнили в «Новом ковчеге».

Женщинам с такой тяжелой работой не справиться, поэтому в гости к волонтерам приглашаются мужчины. Так что, если кто-то пожелает провести выходные с пользой, то добро пожаловать! Задать вопросы можно по телефону: 8(960)525-79-54.

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