Полицейские со всей России приехали в Обнинск поплавать

Во вторник, 11 октября, в обнинском спорткомплексе «Олимп» был дан старт соревнованиям по плаванию среди представителей МВД из 40 регионов России. А это порядка 100 участников со всей страны.

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова и министр спорта Калужской области Олег Сердюков пожелали участникам удачи, после чего начались первые заплывы.

Как сообщила градоначальница, итоги соревнований будут подведены 14 октября, тогда же пройдёт и церемония награждения победителей.

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