Обнинская пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч за спасение дочки от тюрьмы

Жительнице Обнинска на домашний телефон позвонила плачущая женщина, которая представилась ее дочерью и сказала, что стала виновницей ДТП.

Собеседница сообщила, что переходила дорогу на красный и из-за этого девушка за рулем наехала на остановку, в результате чего пострадала.

Мошенница уточнила, что сама она также получила травмы и находится в больнице. И теперь ее обвиняют в совершении ДТП и собираются возбуждать уголовное дело.

Затем пожилой женщине позвонил якобы адвокат водителя и заверил, что в случае возмещения материального ущерба потерпевшая откажется от заявления в полицию.

Пенсионерка согласилась выполнить условия мошенников. Ей выставили счет на 800 000 рублей, однако у нее была только часть суммы. Она сняла в банке 400 000 рублей и отдала их приехавшему к ней курьеру. После этого ее телефон утих. Тогда женщина и поняла, что стала жертвой мошенников.

Во вторник, 11 октября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Расследование продолжается.

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