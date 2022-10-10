«Приехали из отпуска, а у нас потоп!»: В Жукове УК вместо ремонта застелила крышу пленкой

В редакцию нашего портала обратился житель города Жуков Антон К., который рассказал о коммунальном кошмаре, который устроила управляющая компания в квартире его родителей. Они проживают на пятом (верхнем) этаже дома № 6 по улице Первомайской.

- В конце сентября родители вернулись из отпуска и ахнули – по стенам кухни буквально текла вода! – рассказывает Антон. – Дело в том, что в доме уже долгие годы течет крыша, и максимум, что смогла сделать УК – пару лет назад растянуть пленку на чердаке из-за чего вода скапливалась там, как в бассейне и иногда переливалась. Мама уже в панике и не знает что делать!

По словам Антона, на место была вызвана УК - составили акт, описали повреждения.

- В вялотекущем режиме уже две недели ведётся накатка нового кровельного битумного покрытия по всей поверхности, начиная с первого подъезда. Само собой людей не хватает, по выходным они не работают, в дождливую погоду не работают. Ждем результатов, - сказал мужчина.

Как сообщил нам в понедельник, 10 октября, руководитель УК «Жуков» Юрий Травинский, работы затянулись из-за дождей, однако в ближайшие дни сотрудники обслуживающей организации продолжат ремонт кровли и больше крыша протекать не будет. Также руководитель УК пообещал, что компания компенсирует ущерб хозяевам квартиры.

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