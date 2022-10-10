В Обнинске вынесли приговор мужчине, который убил знакомого из-за замечания

В апреле этого года 66-летний житель Обнинска пришел в гости к своему 56-летнему знакомому, который в это время в домашних условиях приготавливал спиртное. Гость нелестно отозвался о кулинарных навыках хозяина за что тот нанес ему несколько ударов ножом, от которых пострадавший в итоге скончался.

В понедельник, 10 октября, в Следственном комитете Калужской области сообщили, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

- Виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу, - уточнили в ведомстве.

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