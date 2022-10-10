В Обнинске вынесли приговор мужчине, который убил знакомого из-за замечания
В апреле этого года 66-летний житель Обнинска пришел в гости к своему 56-летнему знакомому, который в это время в домашних условиях приготавливал спиртное. Гость нелестно отозвался о кулинарных навыках хозяина за что тот нанес ему несколько ударов ножом, от которых пострадавший в итоге скончался.
В понедельник, 10 октября, в Следственном комитете Калужской области сообщили, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.
- Виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу, - уточнили в ведомстве.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!