В Обнинске за неделю поймали 45 нарушителей парковки

За неделю, с 3 по 7 октября, система «Паркон» в Обнинске зафиксировала 45 нарушений. В субботу, 8 октября, об этом сообщили в администрации города.

Паркон выезжал по утвержденным маршрутам. В том числе с учетом поступивших от жителей сообщений в соцсетях во дворы на улицах: Гурьянова, Белкинская, Гагарина, Цветкова, Маркса, Курчатова, Калужская, Энгельса, Королева, Звездная, Аксенова, Гурьянова, Ленина, Гагарина.

Штраф за парковку в запрещенном месте – 3000 рублей.

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