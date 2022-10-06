В Обнинске стреляли возле фитнес-клуба
В четверг, 6 октября, жители Обнинска в соцсетях сообщили о стрельбе в районе «Фокс Фитнеса».
По словам очевидцев, среди мужчин произошла разборка: сначала были крики, драка, а потом жители услышали стрельбу.
Как сообщили нам в ОМВД по городу Обнинску, на место происшествия выехала полиция. Участники конфликта уже установлены. Проводится проверка по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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