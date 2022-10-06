В Обнинске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Как сообщили в пресс-службе УВМД России по Калужской области, в среду, 5 октября, недалеко от третьего подъезда дома №196 по проспекту Ленина в Обнинске произошло ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, неизвестный водитель на белом автомобиле сбил 10-летнего мальчика, который гулял во дворе. Но, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, водитель скрылся с места ДТП.

Ребенок в результате аварии получил травмы, родители самостоятельно доставили его в детское приемное отделение клинической больницы №8.

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