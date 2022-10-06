Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В Обнинске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.10.2022 11:09 0 545
В Обнинске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Как сообщили в пресс-службе УВМД России по Калужской области, в среду, 5 октября, недалеко от третьего подъезда дома №196 по проспекту Ленина в Обнинске произошло ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, неизвестный водитель на белом автомобиле сбил 10-летнего мальчика, который гулял во дворе. Но, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, водитель скрылся с места ДТП.

Ребенок в результате аварии получил травмы, родители самостоятельно доставили его в детское приемное отделение клинической больницы №8.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.10.2022 11:09 0 545
Тэги: обнинск происшествия дтп дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru