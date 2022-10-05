В Калужской области предлагают повысить тариф для платных участков Киевской трассы

В пятницу, 30 сентября, на сайте правительства РФ был опубликован проект постановления о повышении тарифов проезда по платным дорогам, однако широко в сети документ разошелся лишь в среду, 5 октября.

Так Минтранс планирует повысить тарифы на федеральных трассах, где плата за проезд была введена после реконструкции. К таковым относится и Киевская трасса (М-3 «Украина»), по которой жители Обнинска добираются в Москву и Калугу. Тариф вырастет с трех до пяти рублей за один километр. Если же речь идет о новом шоссе, как, допустим, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва - Казань, то тут ценник с трех рублей подпрыгнет до восьми.

Что же касается грузовых автомобилей, то Минтранс намерен увеличить для них тариф до 14,25 рублей за один километр по реконструированной дороге, и до 25 рублей - для новых трасс.

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