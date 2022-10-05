В обнинском детсаду открыли православную группу

Во вторник, 4 октября, в управлении образования Обнинска сообщили об открытии православной группы в детском саду «Дюймовочка».

Группа создана для детей от трех до семи лет. Она рассчитана на 20 человек. Воспитанники будут обучаться по образовательной программе «Развитие», также ее дополнят православные дисциплины.

На сегодняшний день в группу подали заявление уже более 16 человек.

- В школах Обнинска уже есть православные классы, а создание православной группы поможет создать преемственность в образовании и воспитании детей, - считают в управлении общего образования города.

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