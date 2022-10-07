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Фотонастроение: осень раскрасила Обнинск красножелтым

Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 07.10.2022 15:00 0 69
Фотонастроение: осень раскрасила Обнинск красножелтым

Наступил второй месяц осени. Мы долго не видели бабьего лета - вместо ласкового солнца на нас обрушились суровые дожди. Порой кажется, что осень - это всегда грязь, хандра, промокшие ноги и ОРВИ. Когда за окном пасмурно, нас все чаще посещают дурные мысли, тревога и тоска. Хочется поскорее прийти домой и укутаться в одеяло, взяв в кровать горячее ароматное какао. И даже в нерабочие дни по активности становишься похожим на ленивого кота.

Но, наконец, частичка лета к нам вернулась. В пятницу, 7 октября, на улице потеплело, выглянуло солнышко. По прогнозам синоптиков, такая погода пришла всего на пару дней. Это шанс получить немного тепла и надежды перед холодами. Это возможность провести выходные с семьей, друзьями или в одиночку на свежем воздухе.

Мы прогулялись по Обнинску, чтобы узнать, чем живет город. Чем занимается во дворах ребятня, как отдыхают взрослые и пенсионеры, как себя чувствуют кошки, собаки, пернатые и разбавили это капелькой природы.

Как красив любимый город в эти по-цоевски красно-желтые дни,  смотрите в нашем фоторепортаже.

Уважаемые читатели, а какой вы видите осень в Обнинске? Делитесь своими фото в комментариях!

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Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 07.10.2022 15:00 0 69
Тэги: природа общество
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