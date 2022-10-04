Звуки взрывов в Обнинске слышали из-за пролета сверхзвуковых самолетов над Калужской областью
Около 16:00 во вторник, 4 октября, наши подписчики массово начали сообщать о том, что в Обнинске якобы прогремел какой-то хлопок.
- Я услышала, как сильно бахнуло на улице, сработали сигналки у машин, - рассказывает жительница города Дарья. - Грохот был похож на какой-то взрыв. Но я только раз его услышала.
Жители Старого города также сообщают, что у них грохот был слышен довольно сильно.
О серии хлопков массово сообщили и жители Калуги.
Администрация Обнинска сообщила, что по данным МЧС Калужской области и силовых структур, никаких технологических происшествий, способных вызывать звуки, похожие на взрывы – не было. Все в штатном режиме. Информация от жителей проверяется.
Как выяснилось спустя несколько минут, звуки взрывов в Обнинске были от пролета сверхзвуковых самолетов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Росавиация также подтвердила пролёт сверхзвуковых самолётов над нашим регионом.
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